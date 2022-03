Prosegue l'assedio russo sulla città di Mariupol con attacchi via terra, cielo e mare. Tra le vittime innocenti della guerra c'è anche una giovane ginnasta ucraina di 11 anni. Si chiamava Kateryna Dyachenko. A darne la notizia ci ha pensato la sua allenatrice, Anastasia Meshchanenkova, e il consiglio comunale della città.

Secondo il sito d'informazione ucraino Hromadske a uccidere Kateryna è stato un bombardamento avvenuto nella giornata di martedì che ha raso al suolo la sua abitazione a Mariupol. Nell'attacco è morto anche il padre mentre la madre e il fratello si sono miracolosamente salvati anche se quest'ultimo ha riportato ferite gravi. I due, però, non possono essere evacuati dalla città martoriata e restano intrappolati insieme ad altre migliaia di persone. Dyachenko sognava di diventare una ginnasta della ritmica di fama mondiale e partecipare alle Olimpiadi per il suo Paese, l'Ucraina.

Le parole di Lidia Vynogradna, giudice di ginnastica ritmica

"Aveva molti sogni Kateryna e una vita fantastica davanti a lei. Ma non potrà mai più esibirsi di nuovo. È morta. È morta solo perché era sulla strada dell'esercito russo che vuole ridurre in cenere questa eroica città di Mariupol. Non sarà nemmeno seppellita. Nessuno potrà visitarla al cimitero. Nella mia testa c'è solo l'immagine di una bambina chiusa in una busta di plastica e seppellita in giardino. Questo è l'unico modo in cui le persone possono essere seppellite ora. È davvero immaginabile tutto ciò nel 21esimo secolo?".

