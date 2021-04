Lo scudetto 2021 di Ritmica si assegna a Torino sabato 24 aprile alle 15:55 in diretta sul NOVE (canale 9 del digitale terrestre), in simulcast su Eurosport 2 (canale 211 di Sky, disponibile su DAZN) e in streaming su discovery+ ed con il commento di Ilaria Brugnotti e Marta Pagnini.

Al Pala Gianni Asti di Torino va in scena l’ultimo atto del Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica. Una sfida dopo l’altra, tra le migliori sei società della classifica, con scontri diretti tra le ginnaste nelle diverse specialità per assegnare lo scudetto 2021. In pedana vedremo le big e gli astri nascenti dei piccoli attrezzi: Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese - avieri dell’Aeronautica Militare, qualificate per i Giochi Olimpici di Tokyo - Sofia Raffaeli, fresca vincitrice di quattro medaglie in World Cup a Sofia e Tashkent, ed Eleonora Tagliabue, altra grande individualista della Nazionale italiana.

Nel corso dell’evento, andrà in onda anche l’attesa esibizione della Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica: lo spettacolo delle Farfalle qualificate ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo.

