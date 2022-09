Le Farfalle volevano a tutti i costi riscattare l’opaca prestazione offerta nel concorso generale dei offerta nel concorso generale dei Mondiali 2022 di ginnastica ritmica . Due giorni fa avevano commesso degli errori nell’esercizio misto e si erano dovute accontentare del quarto posto nell’all-around (unica prova presente anche alle Olimpiadi), oggi si sono presentate con grande cattiveria agonistica alla Armec Arena di Sòfia (Bulgaria) e l’Italia ha fatto festa nella prima Finale di Specialità per gruppi.

Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno trionfato con i cinque cerchi, eseguendo un esercizio semplicemente impeccabile sulle note di Mickael Jackson. Alessia Maurelli e compagne hanno trionfato con il mostruoso punteggio di 34.950 (17.800 per le difficoltà, 8.450 per l’esecuzione, 8.700 per la parte artistica) e hanno battuto nettamente Israele (34.050) e Spagna (33.800). La Bulgaria che aveva vinto il concorso generale ha commesso una serie di errori e ha concluso all’ottavo posto con 31.400.

L’Italia torna a fare festa in una rassegna iridata con l’attrezzo “singolo”: dopo i sigilli del 2015 e del 2017, arriva il tris della nostra storia dopo il secondo posto dell’anno scorso.

FARFALLE DI BRONZO: TUTTA L'EMOZIONE DEL PODIO

