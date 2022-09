Sofia Raffaeli ha dominato in lungo e in largo i Mondiali di ginnastica ritmica conquistando quattro medaglie d’oro e un bronzo a livello individuale (oltre al titolo nel team ranking). Sempre sul podio nella rassegna iridata andata in scena settimana scorsa a Sòfia (Bulgaria), dove la ribattezzata Formica Atomica è stata semplicemente impareggiabile e ha demolito l’intera concorrenza. Sofia Raffaeli ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di Sky: "Grandi soddisfazioni, perché sono riuscita soprattutto a conquistare l’oro nell’all-around che è la medaglia più importante e che mi ha permesso di conquistare un pass per l’Italia". La 18enne marchigiana non si accontenta: "Non ho portato gli esercizi con tutto quello che si può fare, anche per essere più sicura in pedana. Spero che l’anno prossimo riuscirò a portarli così come sono, con tutte le difficoltà che ho".

Le fortissime russe e le bielorusse sono escluse dalle competizioni internazionali a causa del conflitto bellico, ma il punteggio ottenuto da Sofia Raffaeli ai Mondiali è stato di grande impatto e sarebbe stato difficilmente battibile (erano assenti per infortunio anche la bulgara Boryana Kaleyn e l’israeliana Daria Atamanov): "Senza russe e bielorusse la competizione un po’ manca, ma la gara è gara e si cerca sempre di dare il massimo e spero di continuare su questa strada".

