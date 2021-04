Inarrestabile Sofia Raffaeli. Il giovane talento della Faber Ginnastica Fabriano, dopo il quarto posto nel Concorso generale di ieri, nella tappa di World Cup di Tashkent di ginnastica ritmica, vince due argenti rispettivamente nelle finali di specialità di cerchio e nastro.

La diciassettenne marchigiana, allenata da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, sale sul secondo gradino del podio, al cerchio, con il personale di 25.40, dietro la russa Dina Averina (p. 27.75). Sofia è seconda anche al nastro con 22.10, alle spalle, questa volta, della bielorussa Alina Harnasko, oro con 22.75. Terza la campionessa del mondo in carica, la stessa Dina Averina, che con 21.50 deve cedere il passo all’azzurra, di sei anni più giovane.

Straordinaria Sofia: è riuscita a mettere in fila le più grandi individualiste del panorama internazionale, nonostante la giovane età e alla sua seconda vera esperienza – da senior – a livello mondiale.

Sabato prossimo, rivedremo Sofia e compagne, alle Final Six di Serie A, in programma a Torino, e trasmesse in diretta sul canale Nove e su Eurosport, a partire dalle ore 16. Presenti, per un’esibizione, anche le Farfalle della Squadra nazionale.

