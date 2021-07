Emanuela Maccarani, DT della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La tecnica ha dunque sciolto gli ultimi dubbi riguardo alla composizione della squadra (5 posti) e alla nomina delle due individualiste.

Saranno Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese a difendere i colori azzurri in Giappone, con l’obiettivo di ottenere un buon risultato nel concorso generale (non sono previste le finali di specialità): puntare al podio appare comunque difficile vista la fortissima concorrenza guidata dalle gemelle russe Dina e Arina Averina. La romagnola e la friulana sono state preferite rispetto alla giovane Sofia Raffaeli, che ben aveva figurato negli ultimi mesi anche in campo internazionale.

A formare la squadra, invece, saranno la capitana Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean. Le Farfalle si presenteranno nel Sol Levante per conquistare una medaglia e sfideranno Russia, Bielorussia, Bulgaria, Israele, Giappone, Azerbaijan, Ucraina in una gara serratissimo nell’all-around (anche in questo caso non si disputano le singole specialità).

Di seguito le convocate dell’Italia di ginnastica ritmica per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Tutte le ragazze sono tesserate per l’Aeronautica Militare. La nostra Nazionale partirà alla volta di Tokyo il prossimo 30 luglio dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

CONVOCATE ITALIA GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2021

SQUADRA

Martina Centofanti

Agnese Duranti

Alessia Maurelli

Daniela Mogurean

Martina Santandrea

INDIVIDUALISTE:

Alexandra Agiurgiuculese

Milena Baldassarri

