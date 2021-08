Ginnastica ritmica

OLIMPIADI, Farfalle di bronzo, l'orgoglio di Maurelli: "Questa medaglia, un sogno che si realizza"

TOKYO 2020, GINNASTICA RITMICA - La capitana delle Farfalle azzurre Alessia Maurelli ai microfoni di Valentina Marchei racconta la propria soddisfazione per un traguardo inseguito per 5 anni: "Prima dell'ultima prova ho detto in ogni cellula, in ogni fibra del nostro corpo e del nostro cuore abbiamo voluto, andiamo a prenderci questa medaglia".

00:02:59, 08/08/2021 A 09:24