Ore 3.31

L'Italia non ha velleitá da medaglia in questa prova all-around a squadre, ma punta sicuramente alla finale. Ci saranno 3 rotazioni per ognuna delle 14 squadre per stabilire le 8 FINALISTE.

Ore 3.27

Eccellente la prova delle azzurre. E senza errori. 44.600 per le farfalle. Al comando nettamente. Bravissime.

Ore 3.25

Martina CENTOFANTI, Agnese DURANTI, Alessia MAURELLI, Daniela MOGUREAN e Martina SANTANDREA le nostre cinque farfalle. Inizia la loro esibizione con la palla.

Ore 3.23

Si sono esibite quattro delle 14 squadre in gara. Tra poco tocca alle nostre ragazze, che avranno un esercizio con la palla. Per adesso in testa l'Uzbekistan, davanti a Cina, Brasile e Australia.

Ore 3.00

Inizia la prima rotazione di qualificazione a squadre dell'All Around. Le nostre farfalle si esibiranno per quinte e cercano un posto in finale.

