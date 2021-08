Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea. Sono loro le fantastiche cinque Farfalle della ginnastica ritmica, le eroine in grado di conquistare un magnifico bronzo a Tokyo. Le ha portate tutte in Nazionale Emanuela Maccarani, che dal 2017 lavora costantemente con quattro di loro, visto che solo Daniela é stata inserita nell'ultimo anno. Maurelli capitano, Centofanti e Santandrea giá esperte, Duranti e Mogurean le "baby". Una squadra tutta da scoprire quella che ha regalato la medaglia numero 40 all'Italia in questi Giochi Olimpici.

FARFALLE, BRIVIDI E APPLAUSI! L'ESERCIZIO CHE VALE IL BRONZO

Alessia Maurelli, la capitana

Capitano e fuoriclasse. Classe '96, Alessia Maurelli, originaria di Rivoli ma cresciuta in Polesine, è in Nazionale dal 2014, quando a soli 18 anni venne convocata proprio dall'attuale allenatrice della selezione azzurra di ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani. È iscritta alla facoltà di Scienze della comunicazione a Bergamo e vanta un palmares da campionessa: tre volte campionessa del mondo nel 2015, 2017, 2018 e nello stesso anno anche campionessa d’Europa. Nel 2016 la grande delusione alle Olimpiadi di Rio, con quel quarto posto a gridar vendetta. Il complessivo di 84 medaglie conquistate in gare internazionali ufficiali (inclusa questa Olimpiade) la rendono una delle ginnaste più medagliate in assoluto nonché uno degli sportivi italiani più medagliati di sempre.

"MA VERAMENTE!" LE LACRIME DI MAURELLI E LA GIOIA DELLE FARFALLE

Felicità Centofanti

Classe 1998, figlia dell'ex calciatore di Serie A Felice, Martina Centofanti è un altro pilastro della Nazionale azzurra di ginnastica ritmica, con la quale dal 2014 ad oggi ha già vinto tre ori mondiali e un europeo. Una certezza, una ragazza che non sbaglia mai, fredda e lucida e che prima di intraprendere la carriera nella ritmica era una pallavolista convinta. Ormai è da anni un punto fermo di questo gruppo e ha una sorella minore Camilla che sta facendo il suo stesso percorso artistico.

Martina Centofanti - Felice Centofanti Credit Foto Eurosport

Duranti, orgoglio spoletino

Nata nel 2000, umbra di Spoleto, già presente in tutte le selezioni giovanili azzurre, di cui è stata capitana anche a livello juniores. Agnese Duranti si diletta nella ginnastica ritmica da quando ha 9 anni e dal 2017 fa parte di questo gruppo, con cui si è già imposta a livello europeo e mondiale. Tra le sue passioni c'è il mare.

Dana, giovanissima italo-moldava

La più giovane delle cinque, visto che è nata nel 2001 a Chișinău, capitale della Moldavia. Dana (così la chiamano tutti) è cresciuta a Mestre, vicino Venezia, mettendosi subito in mostra e conquistando nel 2015 la Nazionale Juniores. Daniela Mogurean è stata aggregata inizialmente al gruppo senior come riserva e dal 2021 è entrata a far parte delle Farfalle, con cui ha conquistato un argento nel concorso generale agli Europei di Varna, in Bulgaria.

Le Farfalle azzurre sono in finale Olimpica Credit Foto Getty Images

Martina "ricciolo" Santandrea

Martina Santandrea è del 1999, originaria di Bentivoglio (provincia di Bologna). Per le compagne è “ricciolo” per via dei lunghi capelli biondi e ricci. Pratica ginnastica ritmica da quando ha 7 anni e il 6 settembre 2016, il giorno dopo il suo diciassettesimo compleanno, è arrivata la sua prima convocazione in nazionale maggiore. La sua società è la stessa del capitano della Nazionale Alessia Maurelli, la Ginnastica Estense Otello Putinati di Ferrara e il suo attrezzo preferito sono le clavette.

FARFALLE, CHE INCANTO! L'ESERCIZIO CON LE 5 PALLE IN FINALE

FARFALLE, BRONZO MAGICO E MEDAGLIA N°40! L'IMPRESA IN 260"

