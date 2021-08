Una finale sontuosa e una medaglia che pesa tantissimo, attesa nove anni, da Londra 2012, dopo l'enorme beffa di Rio. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea sono di bronzo a Tokyo. Le Farfalle azzurre di Emanuela Maccarani chiudono dietro alle inarrivabili Bulgaria e Russia e si regalano uno splendido podio olimpico. 44.850 con le cinque palle, 42.850 con cerchi e clavette. Una prestazione veramente da pelle d'oca delle Farfalle, che con 87.700 migliorano il punteggio delle qualificazioni.

Oro Bulgaria, Russia seconda

Dopo la prima rotazione con le cinque palle le azzurre avevano chiuso al quarto posto, superate anche dalla Bielorussia (44.850 con le cinque palle per le azzurre). Le Farfalle peró non hanno mollato e si sono regalate una grande seconda rotazione con cerchi e clavette (42.850), recuperando lo svantaggio e terminando al terzo posto. Due esibizioni eleganti, convincenti e senza sbavature sulle musiche di Butterfly-Ninja e dell’Albero della Vita. Questa é la terza medaglia olimpica di sempre per la ritmica italiana dopo l’argento di Atene 2004 e il bronzo di Londra 2012. Oro alla Bulgaria con 92.100 che interrompe dopo 21 anni il dominio russo: le campionesse uscenti sono d’argento con 90.700. Quarta la Cina, quinta la Bielorussia. Una prova complessivamente di altissimo livello della Nazionale azzurra, un podio sognato, inseguito, meritato.

