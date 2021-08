Ginnastica ritmica All around | Individuale 08:15-11:03

06.15

Si interrompe ora il programma della ginnastica ritmica fino alle 7.20, quando inizierá la priima delle quattro rotazioni della finale individuale. Milena Baldassarri tra le 10 che si giocheranno le medaglie.

Cerchi e clavette perfetti per le Farfalle, finale ipotecata

Ore 6.02

Terminano qui le qualificazioni All'Around a squadre. Italia in finale con il terzo punteggio dietro a Bulgaria e Russia. Bravissime le azzurre. Domani alle 4 la finale, in cui le farfalle si giocheranno una medaglia.

Ore 5.48

Benissimo la Bulgaria, che si issa al comando, anche davanti alla Russia. 44.300 e un totale di 91.800.Terza l'Italia.

Ore 5.30

Malino gli Stati Uniti. Imprecise, poco in sincro, con un paio di errori gravi: 35.825. Italia sempre seconda dietro alla Russia.

Ore 5.24

Mancano solo 5 Nazionali a completare il quadro di queste quaificazioni All-Around. Bulgaria, Ucraina, Azerbaijan, Egitto e Stati Uniti.

Ore 5.14

Russia 43.300 nel secondo esercizio. Ci passano di un paio di punti. Italia che resiste seconda in attesa delle bulgare e ha la certezza matematica di essere in finale.

Ore 4.58

Un buon 42.550 per le farfalle. Bene cosí. Saliamo come punteggio complessivo al comando con 87.150, un punteggio che dovrebbe garantirci la finale senza alcun problema.

Ore 4.55

Ecco la seconda esibizione delle farfalle azzurre. Tre cerchi e due clavette per le nostre ragazze.

Ore 4.42

Cina non benissimo e con un 42.000 nella seconda rotazione.

Ore 4.30

Inizia la seconda rotazione, al termine della quale verranno decretate le 8 finaliste. Le farfalle si esibiscono per quinte.

Farfalle fantastiche nella prova con cinque palle

Ore 4.18

Teerminata per le 14 Nazionale la prima rotazione di qualificazione. Italia terza davanti a Israele e dietro solo a Russia e Bulgaria. Molto bene le azzurre.

Ore 4.02

Benissimo le bulgare. Esercizio con la palla veramente di alto profilo. 47.500. Balzano al comando, l'Italia scala al terzo posto.

Ore 3.57

Stati Uniti e Giappone non benissimo. Le statunitensi perdono anche la palla. Mancano solo 4 squadre alla fine di questa prima rotazione. Italia seconda per ora.

Ore 3.44

Per adesso solo la Russia meglio delle azzurre. 45.750 per le zarine. Dopo le prime otto squadre Italia seconda.

Ore 3.31

L'Italia puó avere anche ambizioni da medaglia in questa prova all-around a squadre, ma intanto punta sicuramente alla finale. Ci saranno 2 rotazioni per ognuna delle 14 squadre per stabilire le 8 FINALISTE.

Ore 3.27

Eccellente la prova delle azzurre. E senza errori. 44.600 per le farfalle. Al comando nettamente. Bravissime.

Ore 3.25

Martina CENTOFANTI, Agnese DURANTI, Alessia MAURELLI, Daniela MOGUREAN e Martina SANTANDREA le nostre cinque farfalle. Inizia la loro esibizione con la palla.

Ore 3.23

Si sono esibite quattro delle 14 squadre in gara. Tra poco tocca alle nostre ragazze, che avranno un esercizio con la palla. Per adesso in testa l'Uzbekistan, davanti a Cina, Brasile e Australia.

Ore 3.00

Inizia la prima rotazione di qualificazione a squadre dell'All Around. Le nostre farfalle si esibiranno per quinte e cercano un posto in finale.

