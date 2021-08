Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Ginnastica ritmica All around | Team 03:54-05:57 Live

Ore 5.10

Tocca all'Italia. Serve una prova superba per andare a medaglia. Devono rimontare le nostre farfalle.

Tokyo 2020 La ginnastica ritmica a Tokyo 2020: programma, qualificati, calendario 22/06/2021 A 14:05

Ore 5.08

Benino Israele. Imprecisioni nell'esercizio con i cerchi e le clavette. Infatti i giudici puniscono: 39.750.

Ore 5.04

Ucraina con 37.250. Chiude a 77.600, fuori dal discorso medaglie. Ricorso respinto alla Russia.

Ore 5.02

Ucraina che non convince nemmeno in questa seconda rotazione. Non brillano le ucraine. Intanto ricorso della Russia.

Ore 4.57

Inizia la seconda rotazione. Parte l'Ucraina, che é ottava al momento, all'ultimo posto.

Ore 4.53

Russia con un punteggio di 46.200. Seconda dietro la Bulgaria (47.550). Poi Bielorussia (45.750) e Italia (44.850). Finisce cosí la prima rotazione. Farfalle quindi quarte e costrette a inseguire prima dell'ultima rotazione con cerchi e clavette.

Ore 4.49

45.750 per la Bielorussia, che scavalca l'Italia. Brutta notizia questa, punteggio altissimo sull'esecuzione. Ora manca solo la Russia.

Ore 4.47

Buona prova della Bielorussia. Pochi errori, ma anche diverse raccolte a due mani e non un ritmo eccellente con la musica. Intanto il Giappone fa ricorso.

Ore 4.42

42.750 per il Giappone, che va in quarta posizione. Italia seconda dietro alla Bulgaria e seguita da Israele.

Ore 4.36

42.150 per la Cina, che va in quarta posizione. Italia sempre seconda dietro alla Bulgaria.

Ore 4.32

Bulgaria intanto che sale in vetta con 47.550. Meritato. Grande prova delle favorite.

Farfalle azzurre Italia Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Ore 4.31

Alzato il punteggio all'Italia intanto. 44.850. 36.5 di esecuzione. Quindi azzurre che salgono da 44.550 a 44.850.

Ore 4.26

Bulgaria fortissima. Grandissima esibizione con la palla per le bulgare. Intanto l'Italia ha fatto ricorso. Vuole un punteggio piú alto.

Ore 4.16

Esercizio con le cinque palle sontuoso per le Farfalle. 44.550. Prime le azzurre. Gran punteggio e grande prova. Ieri le avevano ottenuto 44.600 con la palla. Quindi risultato molto simile.

Ore 4.12

Ora tocca alle nostre Farfalle. Valore artistico alto per le azzurre. Forza.

Ore 4.11

Israele senza grandi errori, ma con diverse riprese della palla a due mani. 44.100 per loro. Ottimo punteggio.

Ore 4.06

Qualche incertezza di troppo per l'Ucraina. Non un grande esercizio. Palle cadute piú volte. 40.350 per loro.

Ore 4.02

Si comincia. Prima esibizione per l'Ucraina, altra mina vagante di questa finale. La prima rotazione sará per tutte le squadre con la palla.

Ore 3.55

Ecco la composizione della squadra azzurra: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea. Le Farfalle di Emanuela Maccarani si sono qualificate alla finale con il terzo punteggio complessivo.

Ore 3.50

Sta per iniziare la finale della ginnastica ritmica a squadre All-Around. Ci saranno due rotazioni: la somma dei due punteggi ottenuti dalle varie Nazionali sará quella che determinerá l'ordine finale. Le farfalle azzurre si esibiranno per terze, dopo Ucraina e Israele. Sono otto le squadre qualificate a questa finale. Le favorite per l'oro? Bulgaria e Russia.

