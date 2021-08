Ginnastica ritmica

Olimpiadi Ginnastica ritmica Milena Baldassarri chiude in bellezza al nastro: è sesta in finale a Tokyo 2020

TOKYO 2020, GINNASTICA RITMICA - In una finale all around palpitante, la 19enne azzurra si piazza al sesto posto con un punteggio complessivo di 99.625 dopo i quattro esercizi (cerchio, palla, clavette e nastro) e una capacità espressiva fuori dal comune.

