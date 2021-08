Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Ginnastica ritmica All around 00:00:00 Replica

Ore 7.22

Alle 7.50 iniziano terza e quarta rotazione, quelle decisive per la composizione dell'elenco delle 10 finaliste. Le due nostre due azzurre Agiurgiuculese (12a) e Baldassarri (6a) sono in piena corsa per quello che sarebbe giá un grande traguardo. Le gemelle russe Arina e Dina Averina sembrano imbattibili per tutte le altre. Si giocheranno poi loro la medaglia d'oro.

Milena Baldassarri Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Ore 6.54

Esercizio molto molto bello per Milena. 25.700 per lei. E un ottimo 50.250 complessivo dopo due rotazioni. Sesta la nostra atleta in classicia, a tre punti dal podio. Benissimo fin qui. Dodicesima invece Agiurgiuculese, ma non distante dal decimo posto che garantisce l'accesso alla finale. Terminate due delle quattro rotazioni per tutte. Tra poco iniziano clavette e nastro, per terza e quarta rotazione.

Ore 6.52

Tocca a Milena Baldassarri. Al cerchio la seconda rotazione. Era quinta l'azzurra dopo la prima.

Ore 6.45

Mancano solo tre atlete al termine della seconda rotazione, tra cui la nostra Milena Baldassarri. Agiurgiuculese é decima al momento, ma non distante da ottava e nona posizione.

Ore 6.32

Benissimo la bielorussa Harnasko, un'altra delle candidate al podio. Sale in terza posizione dopo le prime due rotazioni. 53.600 per lei. Attesa per Milena Baldassarri. Tra cinque atlete tocca a lei.

Ore 6.25

Qua il livello sale e schizza su vette inesplorate. Dina Averina da sogno con la palla. La russa stampa un eccellente 27.600. Si porta in vetta, davanti alla sorella Arina. 55.225 a 54.475. Sembrano destinate a giocarsi l'oro le gemelle russe.

Ore 6.19

28.250 per l'israeliana Linoy Ashram. Aveva commesso un errore alla prima rotazione, ma da campionessa com'é con la palla ha dato spettacolo. Si porta in terza posizione provvisoria dopo due rotazioni. Agiurgiuculese scala in settima.

Ore 6.08

Scorrono veloci le atlete nella seconda rotazione. Giá 15 si sono esibite. Benissimo la Bielorussa Salos (26.300 alla palla per lei), che si issa in seconda posizione dietro ad Arina Averina. Agiurgiuculese resiste in sesta posizione.

Ore 5.50

23.400 per l'americana Griskenas, che rimane dietro alla nostra Alexandra Agiurgiuculese. Al momento l'azzurra é quarta dopo il grave errore nella seconda rotazione.

Ore 5.46

Arina Averina, la grande favorita, sbaglia leggermente alla palla, ma i giudici non la puniscono. 27.250. Saldamente al comando dopo due rotazioni.

Ore 5.35

Ricordiamo che il punteggio per l'accesso alla finale delle 10 atlete é la somma delle quattro rotazioni.

Ore 5.33

Ahia. Errore grave al cerchio per Alexandra Agiurgiuculese. Perde il cerchio e rischia davvero un brutto punteggio. 22.050 per lei. Gara per l'accesso alla finale compromessa. Serviranno terza e quarta rotazione perfette.

Ore 5.28

Nessun punteggio di rilievo nelle prime cinque della seconda rotazione. Ora Alexandra Agiurgiuculese. Forza. Cerchio per lei.

Ore 5.19

Iniziata la seconda fase di qualificazione. Secondo esercizio per tutte. Tra poco Agiurgiuculese, stavolta con il cerchio.

Ore 5.13

Ricapitoliamo la classifica dopo il primo esercizio delle 26 atlete in gara. Al comando la russa Dina Averina, davanti alla sorella gemella Arina. Poi le due Bielorusse, Harnasko e Salos. E quindi le due italiane Baldassarri e Agiurgiuculese.

Ore 5.10

Bravissima Milena. Bravissima la Baldassarri. Esercizio da 25.700. Appena sopra Agiurgiuculese. Sono quinta e sesta per ora le due azzurre della ritmica. Mancano tre esibizioni per concludere questa qualificazione alla finale.

Ore 5.06

Vai Milena. Tocca a te. La campionessa italiana si esibirá con la palla. Obiettivo reale per lei é entrare nelle 10 finaliste. Vedremo come andrá la prima delle quattro esibizioni per lei.

Ore 5.03

Punteggi molto bassi per le ultime atlete che si sono esibite. Ora tocca Onopriienko, Ucraina. Dopo di lei la nostra Milena Baldassarri. Agiurgiuculese resiste in quinta posizione.

Ore 4.47

La Bielorussa Arina Harnasko risponde alla grande. Con la palla esercizio da 27.200. Sale al terzo posto e fa scalare ancora Agiurgiuculese, che adesso é quinta. Ricordiamo che questo é solo il primo dei quattro turni per l'accesso alla finale, dove andranno le 10 col miglior punteggio complessivo delle quattro esibizioni.

Ore 4.41

Esercizio superbo di Dina Averina, 27.625. Cerchio magistrale. Supera la sorella Arina e si issa al comando. Agiurgiuculese scala al quarto posto.

Ore 4.38

Tocca all'altra grande favorita. Dina Averina, la sorella gemella di Arina Averina, l'atleta russa al comando fino ad ora.

Ore 4.27

Continuano gli esercizi delle varie atlete. 16 esibizioni finora. Agiurgiuculese sempre terza, dietro a Salos e Averina.

Ore 4.18

Eccellente esercizio della Biolorussa Anastasiaa Salos. Cerchio veramente stupendo di un'altra delle favorite. 25.700, leggermente sopra la Agiurgiuculese.

Ore 4.13

Intanto si sono esibite 12 delle 26 atlete. Agiurgiuculese resiste al secondo posto con 25.600. Davanti a lei per ora solo la russa Averina.

Ore 4.01

Esercizio eccellente di una delle favorite. La russa Arina Averina, con il cerchio, offre veramente una esibizione di alto livello. Va al comando con 27.225. Mamma mia. Seconda la nostra Agiurgiuculese.

Ore 3.52

Alexandra Agiurgiuculese molto molto bene. La ventenne azzurra di origini rumene totalizza un ottimo 25.600 e si issa al comando. Si sono esibite solo sei delle 26 ginnaste totali di questa prima qualificazione. Ricordiamo che i turni di qualificazione alla finale sono quattro.

Ore 3.46

Ricordiamo che le atlete si esibiscono con un attrezzo, cerchio o palla. La nostra Agiurgiuculese inizierá con la palla. Anche Milena Baldassarri (26esima delle 26 a esibirsi) userá lo stesso attrezzo.

Ore 3.36

Prime tre atlete giá esibite. Tra poco tocca all'azzurra Alexandra Agiurgiuculese. Le nostre ragazze non partono favorite, ma possono ambire a un posto in finale.

Ore 3.20

Tutto pronto per le qualificazioni iindividuali all-around alla finale della ginnastica ritmica. Le farfalle azzurre Agiurgiuculese e Baldassarri proveranno ad entrare nelle 10 ragazze che si giocheranno la finale. Due turni di qualificazione ora e due dalle 7.50. Si comincia ora con le prime rotazioni.

