Sede e programma

Le gare di ginnastica ritmica sono in programma dal 6 all'8 agosto all'Ariake Gymnastics Centre di Tokyo. Sono previsti due eventi: l'all around individuale e la prova a squadre, entrambe esclusivamente al femminile. Ai Giochi, gli attrezzi utilizzati sono quattro: il cerchio, la palla, le clavette e il nastro. Nella gara individuale, le atlete si esibiscono quattro volte, una per attrezzo, e ogni esercizio dura tra i 75 e i 90 secondi. Nella prova a squadre, le cinque atlete si esibiscono due volte e gli attrezzi vengono usati in contemporanea. Gli esercizi durano tra i 2 minuti e 15 secondi e 2 minuti e 30 secondi. I giudici valutano sia la difficoltà dell'esercizio (D-score) che l'esecuzione corretta (E-score). Nell'individuale c'è una prima fase di qualificazione, da cui accedono alla finale le migliori dieci. Anche nella prova a squadre c'è un turno eliminatorio, con le migliori otto squadre che si qualificano per la finale.

Qualificazione

In tutto partecipano 96 atlete tra prova individuale (26) e a squadre (14 squadre da 5). Nell'individuale, ad assegnare i pass per le gare olimpiche sono stati i Mondiali di ginnastica ritmica di Baku 2019 (sedici pass, massimo due posti per Paese), le series di Coppa del Mondo 2021 (tre pass, massimo uno per Paese), i campionati continentali 2021 (cinque pass) più un pass su invito e un pass pescato ancora dai Mondiali 2019 visto che il Giappone, avente un posto di diritto in quanto Paese ospitante, si era già qualificato in quell'evento. Nella prova a squadre, hanno assegnato i posti i Mondiali 2018 (tre pass), i Mondiali 2019 (cinque pass), i campionati continentali 2020 (cinque pass) e un posto ripescato ancora dai Mondiali 2019, dove si era già qualificato il Giappone.

Calendario

6 agosto - qualificazione all around individuale

7 agosto - finale all around individuale e qualificazione prova a squadre

8 agosto - finale prova a squadre

L'Italia

Nella prova individuale ci saranno Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, giunte rispettivamente sesta e settima nell'all around ai Mondiali 2019. L'Italia sarà presente anche nella prova a squadre grazie al secondo posto ai Mondiali del 2018.

Storia

La ginnastica ritmica entra nel programma olimpico a Los Angeles 1984 con la gara individuale ed è uno dei pochi eventi esclusivamente femminili. Ad Atlanta 1996 debutta anche la prova a squadre, che vede l'utilizzo di attrezzi diversi di volta in volta. La Russia domina l'albo d'oro con 16 medaglie, di cui 10 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Nella prova a squadre, solo la Spagna (nel 1996) ha vinto l'oro oltre alle russe. In quello stesso anno c'è stata l'ultima vittoria di un'atleta di un altro Paese anche nella prova individuale, l'ucraina Kateryna Serebrjanska. L'Italia ha conquistato due medaglie, entrambe nella prova a squadre: l'argento ad Atene 2004 (con Elisa Bianchi, Fabrizia D'Ottavio, Marinella Falca, Daniela Masseroni, Elisa Santoni e Laura Vernizzi) e il bronzo a Londra 2012 (Elisa Bianchi, Romina Laurito, Marta Pagnini, Elisa Santoni, Anzelika Savrajuk e Andreea Stefanescu).

