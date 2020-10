Sono previste due fasi, la semifinale e la finale per ciascuna categoria, con scontri diretti sui cinque attrezzi: fune, palla, cerchio, clavette e nastro. Per ogni serie saranno formati tre gironi composti da due società. Ad ogni attrezzo la ginnasta di ciascuna squadra eseguirà il suo esercizio: quella che otterrà il punteggio più alto guadagnerà 3 punti, l’altra 2. Le squadre prime classificate dei gironi A, B e C della semifinale di A1 comporranno il girone A della finale (in onda su Canale 9 dalle 17.00) e si contenderanno il primo, il secondo e il terzo posto del campionato. Le squadre seconde classificate comporranno il girone B della Final Six e, dalle 16.00 in punto, si contenderanno il quarto, il quinto e il sesto posto. Le squadre prime classificate dei gironi A, B e C della semifinale di A2 si aggiudicano la promozione in A1 nel 2021 e comporranno il girone A della finale per contendersi le posizioni sul podio della seconda categoria. Le squadre seconde classificate dei gironi A, B e C della semifinale di A2 comporranno invece il girone B della finale e si affronteranno per determinare i piazzamenti dal quarto al sesto. In finale saranno formati due gironi da tre società ciascuno: a ogni attrezzo, la ginnasta con il punteggio più alto guadagnerà 3 punti, quella con il secondo punteggio 2 punti, la terza otterrà 1 punto.