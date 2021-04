Dopo aver ottenuto il bronzo nell’All Around junior, Alice Taglietti ha incantato anche nelle finali di specialità, salendo sul gradino più alto del podio sia alla palla sia alle clavette. Grande soddisfazione per la ginnasta dell’Auxilium Genova (che si allena all’Accademia Nemesi), accompagnata da Stefania Fogliata, come per l’altra azzurra in gara, Viola Sella (Forza e Coraggio Milano) che ha ottenuto l’oro nella finale al nastro. La giovane ginnasta allenata dalla mamma Daniela Vergani, chiude così una spedizione davvero proficua per il settore junior che fa ben sperare in vista del prossimo futuro.

Dopo le medaglie ottenute da Sofia Raffaeli, nella tappa di World Cup di Sofia, l’Italia torna protagonista in terra bulgara, con un bottino di medaglie consistente, conquistate dalle ginnaste della delegazione azzurra, convocate per il Torneo internazionale di Sofia di ginnastica ritmica, dal 4 al 6 aprile scorsi.

Maffeis: bronzo al nastro

Ottima prestazione anche nella gara senior, per l’azzurra Sofia Maffeis, stella della Polisportiva Varese seguita dalla tecnica Irina Roudaia, è salita sul podio in occasione della finale al nastro che le ha permesso di mettersi al collo una medaglia di bronzo. Ottima trasferta anche per Eleonora Tagliabue, che difende i colori della San Giorgio ’79 di Desio: dopo il sesto piazzamento nel concorso generale, ha partecipato a tre finali su quattro

Il Torneo “Sofia Cup” è stata anche l’occasione di vedere per la prima volta sul palcoscenico internazionale la Squadra Nazionale junior, plasmata da Julieta Cantaluppi e Laura Zacchilli. Chiara Badii (Falciai Arezzo), Alice Capozucco (Armonia d’Abruzzo), Lorjen D’Ambrogio (Ginnastica Fabriano), Martina Lamberti (Polimnia Ritmica Romana), Ginevra Pozzato (Ginnastica Terranuova Bracciolini) e Gaia Pozzi (San Giorgio ‘79 Desio) sono arrivate settime nella finale alle cinque palle e ottave in quella ai cinque nastri.

La delegazione azzurra, completata dalle ufficiali di gara Elena Aliprandi, responsabile nazionale delle individualiste nonché capo delegazione, e Alexia Agnani, ha fatto ritorno questa mattina in Italia.

