Samuele Patisso Colonna e Marco Lavino hanno scritto un piccolo pezzetto di storia qualificandosi alla finale del syncro ai Mondiali 2022 di trampolino elastico, diventando i primi italiani a disputare un atto conclusivo in questa specialità non olimpica nel corso di una rassegna iridata. I nostri portacolori hanno commesso un errore a Sòfia (Bulgaria) e si sono dovuti fermare al punteggio di 15.800, concludendo così al settimo posto. A trionfare è stata la coppia tedesca formata da Fabian Vogel e Matthias Pfleiderer (59.950), capace di regolare di misura i portoghesi Diogo Abreu e Pedro Ferreira (50.900). Bronzo al collo dei francesi Florestan Riou e Pierre Gouzou (49.830).

Tra le donne, invece, si sono imposte le quotate giapponesi Hikaru Mori e Megu Uyama (50.590), capaci di infliggere addirittura quattro punti di distacco alle francesi Marine Jurbert e Lea Labrousse (46.140), mentre le messicane Mariola Garcia e Dafne Navarro Loza hanno completato il podio (45.260) beffando le cinesi Xinxin Zhang e Yicheng Hu (45.130). Nel pomeriggio andranno in scena le finali individuali, unica specialità presente anche alle Olimpiadi: purtroppo non ci saranno italiani in gara, Samuele Patisso Colonna aveva sfiorato la qualificazione nella giornata di ieri.

