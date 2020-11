I Mondiali 2021 di ginnastica artistica e di ginnastica ritmica si disputeranno a Kitakyushu (Giappone). La FIG ha confermato la regolare disputa delle due rassegne iridate, che andranno in scena dopo le Olimpiadi di Tokyo: Giochi in estate, Mondiali ginnici in autunno (probabilmente, le date esatte devono ancora essere comunicate). La decisione arriva dopo che Copenhagen si era chiamata fuori dall’organizzazione della kermesse di artistica.

Kitakyushu non è una delle città nipponiche più conosciute, si trova sull’isola di Kyushu e ha circa un milione di abitanti. La Polvere di Magnesio resterà dunque in Giappone per gli appuntamenti più importanti della prossima stagione, sperando che Covid-19 sarà un lontano ricordo e che le varie kermesse si possano svolgere senza alcun problema.

I Mondiali di ginnastica artistica torneranno in Giappone per la terza volta dopo Sabae 1995 e Tokyo 2011. I Mondiali di ginnastica ritmica si erano disputati nel Sol Levante in due occasioni (Osaka 1999 e Mie 2009).

