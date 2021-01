Nia Dennis , studentessa 21enne dell'UCLA, è stata l’assoluta protagonista della vittoria nell’apertura della stagione di ginnastica contro l'Arizona State. La ragazza originaria di Columbus, Ohio, è stata quasi perfetta per la giuria, totalizzando un 9,95 su 10 con la sua performance dedicata alla "Black Excellence", ovvero ai grandi personaggi – per lei – della cultura afroamericana.

Oltre all’ottimo risultato, il video della sua esibizione ha raggiunto milioni di visualizzazioni sui social arrivando fino a Simone Biles , la migliore ginnasta del pianeta, che ha twittato: “ Okay Dennis fa delle cose assurde, è stato così divertente da guardare! Vai alla grande !”

Nia ha rivelato che la coreografia era un dedica a Los Angeles - dove ha sede la prestigiosa UCLA – come testimonia il brano California Love di Tupac , mentre DNA di Kendrick Lamar , simboleggia l’eredità culturale acquisita dal rapper.

Sicuramente un tipo di performance non convenzionali per il mondo della ginnastica, non è la prima volta infatti che i suoi esercizi a corpo libero diventano virali. Già lo scorso anno, sulle note di Beyonce aveva totalizzato un 9.975 su 10, spopolando sui social ancora una volta.