Milano, 14 dicembre 2020 - Eurosport annuncia il prolungamento della sua partnership con il PGA Tour per trasmettere, nel corso del 2021, 43 settimane di golf in diretta dai green più famosi del mondo. A partire dal prossimo gennaio, Eurosport trasmetterà una media di 16 ore di golf a settimana, con tutti i tornei del PGA Tour LIVE da giovedì a domenica e una serie di contenuti premium disponibili su GOLFTV .

L’accordo permetterà agli spettatori di Eurosport di immergersi nei tornei del PGA Tour - fra cui The Players Championship, il Farmers Insurance Open, The Genesis Open, l’Arnold Palmer Invitational e la FedExCup a partire dai playoff di agosto - con il commento in Italia di Nicola Pomponi, Alessandro Bellicini, Maurizio Trezzi, Isabella Calogero, Federico Colombo e Matteo Delpodio.