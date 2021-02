Terzo giro al Genesis Invitational ed un nuovo protagonista sul percorso del Riviera di Los Angeles: il maltempo. Ad un putt sul green di Keegan Bradley uscito per effetto del vento scatta infatti l'allarme e il gioco viene sospeso (non succedeva negli Stati Uniti dal 2014). La classifica rimane quindi parziale, con molti big che non sono riusciti a portare a termine le canoniche 18 buche.