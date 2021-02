Dopo tanta attesa, il PGA Tour potrà finalmente vivere uno degli appuntamenti più importanti del 2021, con il WGC Workdays Championship che prenderà il via nel week end in Florida, al posto del tradizionale WGC del Messico, rimandato a causa del proliferare del Covid. Nonostante la disputa contemporanea del torneo di Porto Rico, al The Concession Golf Club di Tampa Bay non mancheranno i protagonisti, con uno dei field più competitivi della stagione.

Saranno numerose le star al via, con Rory McIlroy, Matthew Fitzpatrick e Shane Lowry come rappresentanti più temibili del Vecchio Continente e Dustin Johnson, Collin Morikawa, Justin Thomas e Matthew Wolff a rappresentare gli Stati Uniti nell'ennesimo torneo di prestigio in terra americana. Il favorito numero uno però, sia per le caratteristiche del percorso che per la forma mostrata nelle ultime uscite, sarà lo spagnolo Jon Rahm, chiamato già nel week-end a ritrovare il successo nel Tour. Non ci sarà Francesco Molinari.