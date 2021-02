Tiger Woods si sta riprendendo da un lungo intervento chirurgico dopo che martedì notte i medici hanno parlato di "lesioni ortopediche significative all'estremità inferiore destra" subite in un incidente. Qualche ore prima la sua auto si è ribaltata su una ripida carreggiata in un sobborgo di Los Angeles. In una dichiarazione pubblicata sull'account Twitter ufficiale di Woods, il dottor Anish Mahajan dell'Harbour-UCLA Medical Center ha dato aggiornamenti circa le condizioni del celebre giocatore di golf, dicendo che ha riportato fratture multiple alla parte inferiore destra, un'asta inserita nella tibia e viti e perni inseriti nel piede e nella caviglia durante un intervento chirurgico d'urgenza: "Le fratture aperte che interessano sia la parte superiore che quella inferiore delle ossa della tibia e del perone sono state stabilizzate inserendo un'asta nella tibia", ha detto Mahajan, capo dell'equipe medica e CEO ad interim di Harbor-UCLA. "Ulteriori lesioni alle ossa del piede e della caviglia sono state stabilizzate con una combinazione di viti e perni. I traumi ai muscoli e ai tessuti molli della gamba hanno richiesto il rilascio chirurgico della copertura dei muscoli per alleviare la pressione dovuta al gonfiore".

Golf Incidente per Tiger Woods: trasportato in ospedale 12 ORE FA

Una frattura "sminuzzata" significa che l'osso è rotto in più di due pezzi; aperta significa una rottura nella pelle. Woods è "sveglio, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza d'ospedale", viene sottolineato nella dichiarazione. L'aggiornamento sulle sue condizioni è arrivato quasi 15 ore dopo che il 45enne Woods è stato liberato dal suo SUV gravemente danneggiato a seguito dell'incidente vicino al confine tra Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes, a circa 30 miglia a sud del centro di Los Angeles.

In una conferenza stampa, Alex Villanueva del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha affermato che Woods era cosciente e in grado di comunicare con i funzionari che sono arrivati ​​sulla scena approssimativamente alle 7:18 PT a Rancho Palos Verdes, dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza da chi si è trovato vicino allo schianto. Il capo dei vigili del fuoco della contea di LA, Daryl Osby, ha detto che Woods era in condizioni gravi ma stabili al suo arrivo. Le autorità hanno aggiunto che hanno controllato l'odore di alcool o altri segni per capire se Woods fosse sotto l'influenza di una sostanza, ma non ne hanno trovati.

Tiger Woods: le immagini dell'auto distrutta dopo l'incidente

La strada a due corsie su cui si è verificato il ribaltamento presenta curve lungo sobborghi esclusivi, e il lato in direzione nord su cui Woods stava guidando scende abbastanza ripido, tanto che i cartelli avvertono i camion di usare marce più basse. Il limite di velocità è di 45 mph (72 km/h, ndr). Secondo Villanueva, il veicolo di Woods, un SUV di medie dimensioni (2021 Genesis), ha attraversato le due corsie in direzione sud. Ha colpito un marciapiede, ha colpito alberi e si è ribaltato più volte, con il veicolo che alla fine si è stabilizzato a diverse centinaia di metri dalla strada. Non c'erano segni di sbandata e nessuna prova di frenata. Non hanno detto a che velocità stava guidando e indossava una cintura di sicurezza.

Gli airbag si sono attivati ​​e l'interno dell'auto è rimasto sostanzialmente intatto, e questo "gli ha dato un cuscino per sopravvivere all'incidente", ha detto Villanueva. Il vice Carlos Gonzalez, che è arrivato per la prima volta sulla scena, ha detto che a volte preleva persone che superano gli 80 mph nella zona di 45 mph e che gli incidenti sono comuni lì: "Dirò che è molto fortunato il signor Woods che è stato in grado di uscirne vivo", ha ribadito Gonzalez. Quando il vicesceriffo è arrivato, un vicino gli ha detto che l'autista era ancora nel veicolo. Gonzalez ha detto che ha infilato la testa attraverso un foro nel parabrezza e ha visto Woods con la cintura di sicurezza allacciata. Il vicesceriffo ha fatto delle domande a Woods, incluso che giorno fosse e dov'era: "Tiger è stato in grado di parlarmi lucidamente", ha detto Gonzalez. Woods è apparso "incredibilmente calmo", ha detto il deputato, probabilmente perché era sotto shock.

Un'altra macchina, che si era fermata e accostata sul ciglio della strada per assistere Woods poco dopo l'incidente, è stata investita da un altro veicolo che veniva dalla collina, ma non ci sono stati feriti. Villanueva ha detto che ci vorranno anche diverse settimane per completare le indagini sull'incidente di Woods.

Golf Tale padre, tale figlio: Tiger e Charlie Woods identici 22/12/2020 A 12:13