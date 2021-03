Golf

PGA Tour: Arnold Palmer Invitational, ecco tutti i migliori colpi del Day-3

GOLF - Ecco tutti i colpi migliori del Day-3 dell'Arnold Palmer Invitational 2021 che ha visto balzare al comando l'inglese Lee Westwood grazie ad un giro pazzesco in -7. Tra i colpi, l'hole in one splendido di Spieth e il drive di pura potenza dello statunitense Bryson DeChambeau.

00:03:15, 9 ore fa