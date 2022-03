Golf

Golf, Arnold Palmer Invitational - Hovland, altro eagle dal bunker: che colpo!

GOLF - Ormai Hovland non ci sorprende più. Sono settimane che ci piazza questi colpi assurdi dal bunker. Non è che va a posta per sfornare colpi assurdi? Altro eagle fantastico per il norvegese.

00:00:23, un' ora fa