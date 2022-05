Golf

AT&T Byron Nelson: Matsuyama, che sfortuna! La palla danza sul bordo ed esce

Pessima avventura per Matsuyama alla buca 9 dell'AT&T Byron Nelson: la palliva va in buca, ma scivola via sul bordo e dopo un trarro di giro esce e si ferma sul green. Beffa incredibile per il giapponese, che dopo putta in scioltezza da brevissima distanza.

00:00:37, 24 minuti fa