No, non stiamo esagerando. Il video, pubblicato sui canali social del Masters, è diventato virale in un amen. E non potrebbe essere altrimenti. Vedere per credere, infatti, cosa si è inventato Jon Rahm alla 16 durante in giro di prova: una hole-in-one partendo dal triplo rimbalzo della pallina sull’ostacolo d’acqua per finire poi a piena velocità nel green e terminare in buca. Uno dei colpi più incredibili delle storia del golf.