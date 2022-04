Dopo le indiscrezioni, l’ufficialità: Tiger Woods torna sui campi da golf. Lo farà niente di meno che per il primo major della stagione, l’Augusta Masters, al via da giovedì. A circa un anno dal gravissimo incidente d’auto che l’aveva ferito in maniera seria, il cinque volte campione dell’Augusta Masters – primo titolo nel 1997 – tornerà a giocare. E’ con una laconica frase dichiarata alla stampa americana, in stile rientro di Jordan, che Wood ha annunciato il rientro nel mondo del professionismo: “As of right now I feel like I'm going to play” – “Mi sento di tornare a giocare”.

Si confermano così le tante indiscrezioni che già nei giorni scorsi aveva lanciato ESPN. L’emittente sportiva americana infatti aveva annunciato che Woods era sbarcato in Georgia con il suo aereo privato e aveva giocato le 18 buche del percorso con il figlio 13 enne Charlie e con il collega Justin Thomas. Poi, sul sito dell’Augusta Masters, un’altra indicazione: nella lista dei giocatori invitati al primo major della stagione c’era appunto anche Tiger Woods (oltre a Francesco Molinari e Guido Migliozzi, giusto per informazione sui colori italiani). Insomma, adesso è ufficiale: a 46 anni e dopo un gravissimo incidente che ne aveva seriamente messo in dubbio la carriera, Woods torna sui campi. Il torneo prenderà il via giovedì 7 aprile e si concluderà domenica 10.

