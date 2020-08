Dal nostro partner OAsport.it

Si è concluso nella notte al TPC Harding Park il primo giro dell’edizione numero 101 del PGA Championship, quest’anno a tutti gli effetti primo Major in calendario a causa degli spostamenti provocati dalla pandemia di coronavirus. Al comando due personaggi dalle carriere del tutto opposte: da una parte l’australiano Jason Day, vincitore di questo torneo nel 2015 e tra i primi 5 almeno una volta in tutti i Major oltre che ex numero 1 del mondo, dall’altra l’americano Brendon Todd, emerso di prepotenza dallo scorso novembre. Entrambi sono a -5 sul par 70 californiano.

Interessante varietà di giocatori nell’ampio gruppo dei terzi a -4, in cui si rivede ai piani alti il tedesco Martin Kaymer, uno dei tre non americani insieme all’inglese Justin Rose e al non propriamente atteso francese Mike Lorenzo-Vera. Tra gli statunitensi c’è Brooks Koepka, che sogna uno spettacolare tris in grado di proiettarlo nella storia; con lui Zach Johnson, Xander Schauffele, Scottie Scheffler, Brendan Steele e Bud Cauley. A -3, nel gruppo degli undicesimi, si possono trovare i loro connazionali Tony Finau e Gary Woodland e il cinese Haotong Li, mentre sono ventesimi a -2 tanto il norvegese Viktor Hovland e l’irlandese Shane Lowry quanto Tiger Woods e Bryson DeChambeau (che, alla 7, si vede rompere il drive, fortunatamente senza conseguenze).

In difficoltà i big che battagliano per la classifica mondiale: 33° posto per l’americano Dustin Johnson a -1, mentre sono al 48° sia il nordirlandese Rory McIlroy che lo spagnolo Jon Rahm, pari con il par. Sessantottesimi, invece, tanto Webb Simpson quanto l’attuale numero 1 del mondo, Justin Thomas: per i due statunitensi c’è un +1 che li pone pericolosamente vicini alla zona taglio, nella quale ci sono il nordirlandese Graeme McDowell (90° a +2), l’altro americano Rickie Fowler e lo spagnolo Sergio Garcia, al 109° posto a +3.

