Grande terzo giro nel moving day dell’Open Championship numero 150 per Francesco Molinari. Il torinese, vincitore dell’edizione 2018 in quel di Carnoustie, sfrutta delle perfette condizioni di gioco, con poco vento praticamente fino alla fine, e sfodera un brillantissimo -6 (66 colpi), che gli permette di risalire vertiginosamente la classifica con questo stesso score, dato che partiva pari con il par.

La forma dell’italiano si vede subito, con tre birdie nelle prime quattro buche a contrassegnare il suo inizio. Dopo un gran salvataggio al par 5 della 5, fattosi improvvisamente complicato, altra coppia di birdie alla 9 e alla 10 per arrivare a -5, prima del bogey alla difficile 11 dopo aver trovato il bunker col tee shot.

Di grande valore il par alla 13, perché parliamo della seconda più complicata buca del percorso, prima di un altro bel birdie alla 14 replicato con successo alla 16. E anche alla 17, dopo un secondo colpo finito praticamente in zona tee shot della 18, arriva un recupero prodigioso che salva il par. Quest’ultimo giunge anche all’ultima, con “Chicco” che agisce in maniera cauta. Il compagno di giro, il sudafricano Dean Burmester, chiude con -5.

Nel momento in cui termina il giro sono poco più di 50 le posizioni guadagnate da Molinari, ma devono ancora partire tutti i big. Resta ora da scoprire quali saranno le sue possibilità di piazzamento domani, in base a ciò che accadrà nelle prossime ore. Dopo il secondo giro era leader l’australiano Cameron Smith in -3, ma a St. Andrews più che altrove il moving day può cambiare le cose.

