Camilo Villegas, rivelazione-shock: "Mia figlia di 20 mesi ha un tumore al cervello"

Il golfista colombiano ha raccontato il dramma familiare che sta vivendo nelle ultime settimane: la figlia Mia, di soli 20 mesi, è stata costretta a sottoporsi a tre cicli di chemioterapia durante il periodo di pandemia di coronavirus per un tumore aggressivo al cervello e alla colonna vertebrale.

Camilo Villegas è tornato in campo a Ponte Vedra Beach (Florida) in occasione del Korn Ferry Challenge dopo il lungo stop del golf per l'emergenza coronavirus, ma nonostante l'emozione per riassaporare il contatto con il green, il colombiano ha dichiarato di avere "la testa altrove". Il 38enne Villegas ha rivelato che sua figlia Mia, di appena 20 mesi, sta lottando una dura battaglia contro un tumore aggressivo al cervello e alla colonna vertebrale, che l'ha già costretta a tre cicli di chemioterapia.

"Mia piangeva più spesso del solito e non aveva più la forza e l'entusiasmo di prima - ha dichiarato il golfista colombiano -. Con mia moglie Maria abbiamo capito che ci fosse qualcosa che non andava. Il responso dopo i controlli effettuati all'ospedale di Miami è stato terribile: aveva masse cancerose al cervello e alla colonna vertebrale, che le sono state rimosse tramite intervento chirurgico. Dopo l'operazione, i medici ci hanno detto che la crescita delle masse era diventata aggressiva, e Mia è stata sottoposta a tre cicli di chemioterapia durante il periodo di pandemia. Vedere una bambina così piccola lottare per la propria vita è davvero complicato da accettare. Sono tornato in campo perché mia moglie mi ha spinto a farlo, anche per distrarmi. Mi ha detto: 'Il golf è la tua vita, vai e divertiti'. In questo momento non so dove sia la mia mente, ma so perfettamente dove si trova il mio cuore".

