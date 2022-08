I golfisti del DP World Tour archiviano un’altra settimana con la conclusione del Cazoo Open supported by Gareth Bale (montepremi 1,750 milioni di dollari). L’evento gallese, organizzato in collaborazione con il noto calciatore, si è chiuso con la vittoria di Callum Shinkwin. Il ventinovenne di Watford trionfa con il punteggio complessivo di -12 (272 colpi), amministrando il margine di vantaggio costruito nei tre giri precedenti. Quarto round da -1 per l’inglese, che torna al successo dopo due anni.

Seconda piazza con -8 per lo scozzese Connor Syme, che chiude dinanzi ad un quintetto che condivide la terza posizione con il punteggio di -5. Gruppetto composto dal francese Julien Guerrier, crollato a causa del pessimo +5 odierno, dal danese Lucas Bjerregaard, dagli inglesi David Dixon ed Andy Sullivan, e da Renato Paratore.

Straordinario ultimo round del golfista romano, che risale 18 posizioni grazie al -5 di giornata. Per Paratore cinque birdie, un eagle e due bogey, che gli consentono di chiudere la kermesse con lo score totale di -5, ritrovando una top ten che mancava dallo scorso ottobre, quando trovò il settimo posto all’Open de Espana. L’azzurro fa inoltre un balzo di 48 posti nel DPWT Ranking issandosi fino alla posizione 161.

Sul percorso par 71 del Celtic Manor Resort di Newport (Galles, Regno Unito) -4 ed ottava piazza per l’inglese Paul Waring, che precede di un colpo il connazionale Marcus Armitage, il tedesco Matti Schmid, ed il thailandese Jazz Janewattananond. 55esimi invece gli altri due italiani che avevano superato il cut di metà gara. Lorenzo Gagli e Francesco Laporta salutano il Galles appaiati a +8.

Per Shinkwin il successo colto a Newport è il secondo della sua carriera da professionista dopo l’Aphrodite Hills Cyprus Open 2020, quando beffò alle buche di playoff il finlandese Kalle Samooja. Nel prossimo fine settimana spazio all’ISPS Handa World Invitational in Irlanda del Nord.

