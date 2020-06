Su GOLFTV il primo torneo del PGA Tour dopo il lockdown: il Charles Schwab Challenge LIVE dall'11 giugno.

GOLFTV è la casa digitale del golf che torna in diretta con il Charles Schwab Challenge, il primo torneo del PGA Tour dopo il lockdow, LIVE da giovedì 11 a domenica 14 giugno al Colonial Country Club di Fort Worth, Texas.

Al tee di partenza del Charles Schwab Challenge - in diretta su GOLFTV con tutti gli highlights del torneo disponibili on-demand - ci saranno i primi 5 giocatori del ranking mondiale, 17 golfisti in top-20 della classica FedExCup, divisi in Featured Groups: Rory McIlroy, Jon Rahm e Brooks Koepka; Rickie Fowler, Justin Thomas e Jordan Speith; Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Justin Rose e Phil Mickelson, il campione in carica Kevin Na e Gary Woodland.

GOLFTV è la piattaforma di Discovery dedicata al golf con milioni di fan su scala globale grazie ai suoi contenuti premium e tornei live-streaming del PGA Tour, che ripartono con l’atteso Charles Schwab Challenge dopo il torneo benefico TaylorMade Driving Relief, primo evento sportivo in diretta dopo il lockdown, trasmesso da GOLFTV e Golf Digest.

I brand di Discovery hanno offerto agli appassionati di golf una vasta gamma di contenuti esclusivi durante tutto il corso del lockdown, grazie a una partnership globale tra GOLFTV e Golf Digest che ha permesso la produzione della mini-serie At Home with Tiger: il documentario dietro le quinte della vita di un’icona dello sport come Tiger Woods tra il suo ufficio, la practice area e il simulatore di gioco. E grazie a un’iniziativa molto popolare, i fan hanno avuto la possibilità di inviare i video dei loro swing al 15 volte campione dei Major, che ha condiviso le sue analisi con i consigli di gioco indossando una delle sue celebri Victory Red: la maglia rossa della domenica.

Per preservare la salute e la sicurezza di tutti coloro che - golfisti, caddy e personale - parteciperanno al Charles Schwab Challenge, il PGA Tour ha collaborato con Sanford Health per effettuare i tamponi COVID-19 in loco, fornendo i risultati dei test entro un massimo di quattro ore. Il PGA Tour assicura inoltre il rispetto di tutte le misure di distanzasociale al ritorno sul green.

Dal 2019, GOLFTV offre ai fan la più ampia scala internazionale di tornei live e on-demand, e il ritorno del PGA Tour continuerà a espandere il successo del golf verso nuovi mercati di pubblico in tutto il mondo.

