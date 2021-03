Dal WGC al Puerto Rico Open fino al Gainbridge LPGA. Dalla Florida a Rio Grande, omaggio a Tiger Woods. Nel torneo del mini circuito mondiale come in quello del PGA Tour e del LPGA Tour. Tanti i big e le regine del golf che sono scesi in campo, per l'ultimo round delle due competizioni, con la maglietta rossa e i pantaloni (o la gonna, in campo femminile) neri, la rituale divisa di Woods durante l'atto conclusivo di ogni torneo giocato. Lo riporta ANSA.