C’è una grande notizia per gli appassionati di golf, che grazie a GOLFTV powered by PGA TOUR potranno seguire per la prima volta ogni colpo di ogni giocatore del Players Championship. Da giovedì 11 a domenica 14 marzo, oltre 32mila colpi sulla distanza di 72 buche grazie alle sue 120 telecamere personalizzate: Every Shot Live permetterà agli spettatori di GOLFTV di scegliere cosa vedere per tutto il corso del torneo.

Every Shot Live è una nuovissima esperienza visiva, disponibile via Mobile, Web e Connected TV per gli abbonati a GOLFTV, che per la grande occasione s’è rifatta il look aggiungendo al suo ampio programma molte nuove funzioni: un’offerta immersiva e senza precedenti per gli appassionati che potranno scegliere il loro dedicated-stream durante il Players Championship, fra i tornei più iconici del PGA Tour, con la partecipazione di tutti i migliori golfisti del mondo su un par, The Players Stadium Course, che non favorisce un singolo stile di gioco, bensì richiede eccellenza in ogni aspetto tecnico.

GOLFTV è la destinazione naturale per tutti gli appassionati di golf e forte della partnership Discovery-PGA Tour per la nascita della casa digitale del golf, nel 2021 anche Eurosport 2 trasmette 43 settimane di tornei in diretta dai fairways più famosi del mondo con una media di 16 ore LIVE ogni settimana e il commento in Italia di Nicola Pomponi, Alessandro Bellicini, Maurizio Trezzi, Isabella Calogero, Federico Colombo, Marco Durante, Giovanni Magni e Matteo Delpodio.

IL PGA TOUR È ANCHE SU EUROSPORT 2 - Oltre al Players Championship in diretta su GOLFTV ed Eurosport 2 da giovedì 11 a domenica 14 marzo, gli altri appuntamenti imperdibili del mese sono l’Arnold Palmer Invitational (3-7 marzo), l’Honda Classic (18-21 marzo) e il prestigioso WGC Match Play di Austin da mercoledì 24 a domenica 28 marzo. Eurosport 2 è disponibile su Sky ai canali 210 e 211, su DAZN e discovery+ nuovo servizio streaming del gruppo Discovery. Eurosport Player è disponibile anche su TIMVISION.

