Golf

Hole in one per McNealy al Farmers Insurance Open: è l'8a stagionale nel PGA Tour

GOLF - Il PGA Tour rimane in California per il Farmers Insurance Open sul Torrey Pines Golf Course di La Jolla. I migliori giocatori del mondo tornano sul percorso che ha ospitato gli U.S. Open 2021, vinti da Jon Rahm, presente anche questa settimana.

00:00:39, 10 minuti fa