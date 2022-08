Golf

FedEx St. Jude Championship: Pieno centro... Nel portabicchiere di una sedia!

Classica situazione in cui se ci provi mille volte, mille volte non ci riesci perché sembra impossibile. Eppure qualcuno è riuscito a imbucare la pallina in un posto impensabile, il portabicchiere di una sedia.

