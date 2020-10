Assente dai tornei da prima del lockdown, trasferitosi con la famiglia in California dopo un decennio a Londra, Francesco Molinari è pronto a rientrare sul PGA Tour disputando lo Shriners Hospitals for Children Open di Las Vegas, LIVE su GOLFTV da giovedì 8 a domenica 11 ottobre, ogni sera alle 23:00 .

Ottobre prosegue con due tornei dello European Tour in diretta integrale su GOLFTV e in differita anche su Eurosport 2 ed Eurosport Player: dall’8 all’11 ottobre il BMW British Championship e dal 15 al 18 ottobre lo Scottish Championship dai green della Gran Bretagna. Inoltre, sempre su GOLFTV, The CJ Cup at Shadow Creek sarà LIVE dal 14 al 17 ottobre.