Il golfista professionista argentino Angel Cabrera, 51enne e vincitore di Us Open e Masters, è stato arrestato dall'Interpol in Brasile dove sarà trattenuto in attesa di essere estradato in patria. È accusato di aggressione, furto, violenza, intimidazioni, mancanze di rispetto nei confronti delle autorità e violenza domestica dalla sua ultima compagna Cecilia Torres (che ha dichiarato di essere stata presa a pugni e minacciata dall'uomo, con anche un tentativo di investirla con la sua auto nel 2016), e dalla ex moglie Silvia Rivadero.