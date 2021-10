L’emergenza a livello sanitario e le varie restrizioni ancora presenti sui viaggi continuano a bloccare, in parte, il mondo dello sport dopo la pandemia legata al Covid-19.

Soprattutto per quanto riguarda l’Oceania i problemi non sono ancora risolti: è arrivata oggi la notizia della definitiva cancellazione per gli Australian Open di golf.

Il torneo australiano salta sia tra gli uomini che tra le donne. La manifestazione maschile era in programma inizialmente a fine novembre, ma gli organizzatori si erano convinti a posticiparla ad inizio 2022, così come quella delle donne.

