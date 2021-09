Golf

Golf, Edoardo Molinari da sogno: hole in one all'Open d'Italia

GOLF - Il golfista torinese è subito protagonista presso il "Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma)": subito centro alla buca 7 (par 3 di 219 yards) e una autovettura vinta messa in palio dallo sponsor per l'occasione. Meglio non si poteva certo cominciare...

00:00:28, 42 minuti fa