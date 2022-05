All'interno della conferenza stampa del team europeo di Ryder Cup 2023 di scena al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena fuori Roma, è arrivata la prima notizia di rilievo: Edoardo Molinari sarà il secondo vicecapitano continentale per il 2023.

Per il fratello di Francesco si tratta di un ritorno nell’ambiente della competizione Europa-USA, dal momento che aveva già fatto parte della squadra europea nel 2010, a Celtic Manor, in un’edizione che terminò di lunedì e che vide l’Europa vincitrice in un’autentica sfida all’ultimo respiro.

Henrik Stenson (Svezia) e Thomas Bjorn (Danimarca) sono rispettivamente il capitano e il primo dei due vicecapitani già annunciati in precedenza, mentre “Dodo” ha fatto ingresso nella sala stampa portando in mano proprio quella coppa che per la prima volta si assegnerà, l’anno prossimo, in Italia. E sarà anche il terzo appuntamento oltre i confini britannici dopo che si era andati in Spagna nel 1997 e in Francia nel 2018.

“Dodo” è attualmente 262° nel ranking mondiale, ma vanta una miglior classifica di numero 14. Quest’anno ha chiuso al sesto posto il Catalunya Championship e al nono il Soudal Open, entrambi facenti parte del DP World Tour, nuova declinazione dell’European Tour intesa in un’accezione più globale.

Queste alcune delle parole di Edoardo Molinari: “E’ stato un momento di grande orgoglio. Ho accettato subito con grande piacere, per un giocatore italiano e soprattutto per me è una cosa straordinaria. Quando ho iniziato mai avrei pensato di arrivare fin qua“.

