Golf femminile: Celine Boutier vince il Texas Women's Open 2020

Va alla francese Celine Boutier il torneo non ufficiale Texas Women’s Open 2020, disputato per quest’occasione sulla distanza dei tre giri anziché dei quattro usuali. L’evento si è disputato al GC at The Tribute (Old American Course, par 71) di The Colony, sobborgo di Dallas.

Per lei uno score di 67 colpi (4 sotto il par) nell’ultimo giro, per un totale di -14 che la colloca davanti alle americane Cheyenne Knight, staccata di tre lunghezze (-11) e Kristen Gillman, terza con -5. Quarta la cinese Yu Liu, che manca il podio per un solo colpo.

Celine Boutier vince così un assegno di 10.000 dollari e un trofeo di cristallo, per un montepremi complessivo ammontante a 50.000 dollari. Per quanto riguarda la ripresa del LPGA Tour, ci sarà il 23 luglio al Marathon Classic di Sylvania, nell’Ohio.

