Golf

Golf, Francesco Molinari 10° al Farmers: "Contento dell'inizio di stagione"

GOLF - Già ottavo all'American Express, Francesco Molinari è riuscito prima a salvarsi quasi in extremis dal taglio al Farmers Insurance Open, per poi collezionare una bella rimonta che lo ha portato fino in decima posizione. Le sue impressioni a fine torneo.

00:00:43, 1 Visualizzazioni, 16 minuti fa