Al via del PNC Championship di quest’anno naturalmente gli occhi di tutti erano puntati su di lui, sulla “piccola Tigre” e Charlie non ha certo deluso le attese: il figlio 11enne di Tiger Woods ha subito mostrato il suo grande talento realizzando un eagle alla terza buca, un par 5, e una serie di colpi che hanno sbalordito lo sparuto pubblico presente al Grande Lakes di Orlando, Florida.

Tiger e Charlie Woods, pronti per il primo torneo insieme

Il torneo che vede protagonisti Tiger Woods e suo figlio è una competizione che si svogle ogni anno, per squadre di due giocatori, composto da giocatori di golf del PGA Tour e Champions Tour e dai loro figli / figlie nella disciplina dello “scramble”. I Woods ha completato il primo giro con dieci colpi sotto il par, con 9 birdie, un eagle e un bogey. Nella classifica parziale, il Team Woods ha accumulato quattro colpi in più del Team composto da Matt e Cameron Kuchar, che ha preso il comando con 14 birdie. In seconda posizione, a due colpi di distanza, troviamo Vijay e Qass Singh. La campionessa svedese Annika Soren e suo padre Tom hanno chiuso un round da 65 colpi, che li ha visti condividere il 14° posto.