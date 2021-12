Assente sui green dallo scorso febbraio per un incidente stradale, Tiger Woods torna sabato 18 dicembre in diretta su GOLFTV per disputare il PNC Championship: torneo che presenta 20 campioni del PGA Tour in coppia con un membro della famiglia in quello che è conosciuto anche come Father/Son Challenge.

Ad

Forte della partnership Discovery-PGA Tour, GOLFTV è la casa digitale del golf in diretta dai fairways del PGA e dello European Tour, sabato 18 alle 19:30 e domenica 19 dicembre alle 17:30 il PNC sarà LIVE dal Ritz-Carlton Golf Club di Orlando, Florida, con il commento di Alessandro Bellicini e Silvio Grappasonni.

Golf Tiger Woods nella Hall of Fame di golf a marzo del 2022 05/12/2021 A 11:28

Tiger Woods, il fenomeno che ha portato le folle a seguire il golf

Golf Come sta Tiger Woods? 8-12 mesi di riabilitazione 25/02/2021 A 10:04