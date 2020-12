Ultimo round all’insegna dello spettacolo e della lotta serrata in quel di Dubai. Uno dei due appuntamenti di questa settimana dell’European Tour, l’altro è in corso di svolgimento in SudAfrica, sorride ad Antoine Rozner. Il golfista francese vince il Golf in Dubai Championship 2020 (montepremi 1,2 milioni di euro) con lo score complessivo di -25 (263 colpi) dopo il -8 di giornata che gli consente di recuperare 4 posizioni e trionfare con 2 lunghezze di margine sui più immediati inseguitori.