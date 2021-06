Particolare andamento, quello del primo giro del Travelers Championship 2021. L’evento del PGA Tour in corso di svolgimento a River Islands (Connecticut), vede infatti in testa dopo le 18 buche di partenza una coppia assolutamente a sorpresa. Grazie a un paio di -7, con il 63 che rappresenta il miglior round di carriera per entrambi, il giapponese Satoshi Kodaira e l’americano Kramer Hickok hanno preso il comando delle operazioni.

Il particolare duo a fine giornata può vantare un colpo di vantaggio sullo statunitense Taylor Gooch, che ha firmato una buona carta bogey-free da 64 colpi e precede a sua volta un quintetto formato da Brice Garnett, Beau Hossler, Maverick McNealy, Patrick Rodgers e lo svedese Henrik Norlander. Insomma, non certo la leaderboard più prestigiosa dell’anno, ma che a sua volta permette a tanti comprimari di lottare per un titolo di primo livello.

E i big? Zach Johnson e Bubba Watson si sono salvati in nona posizione sul -4, precedendo di una lunghezza l’australiano Cameron Smith e di un paio l’ex top-5 nell’ordine di merito mondiale Patrick Cantlay. Il campione uscente ed ex numero 1 del mondo Dustin Johnson, è invece partito malissimo con bogey-doppio bogey tra la seconda e terza buca, salvo poi recuperare sino al pari con il par del campo che lo relega in 76ma posizione.

PGA Championship Travelers Championship, Day 1: gli highlights UN' ORA FA

Davanti a lui il primo degli azzurri, Guido Migliozzi, che si è fermato sul -1 in compagnia di Bryson DeChambeau ed occupa la 45ma posizione, intravedendo così il superamento del taglio. Più difficile la giornata d’esordio di Francesco Molinari, addirittura 126° dopo un round in +3 che complica e non poco le cose per il weekend.

Travelers Championship, Day 1: gli highlights

PGA Championship Gran buca ed esultanza: che numero di Mickelson 11 ORE FA