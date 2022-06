Questa settimana è in programma a Londra il primo evento della nuova lega golfistica parallela al PGA Tour. Si chiama Liv Golf ed è finanziata dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita. Dopo Dustin Johnson, un altro illustre veterano del golf americano si unisce ai partecipanti della serie: Phil Mickelson. Con un comunciato sul proprio profilo Twitter ha annunciato la sua decisione: "Prima di tutto, vorrei scusarmi di nuovo con le molte persone che ho offeso e ferito con i miei commenti qualche mese fa. So di aver fatto errori nella mia carriera sia con le parole che con i comportamenti.(...) Sono pronto a tornare a giocare a ciò che amo, ma dopo 32 anni questa è una nuova ripartenza. Sono incredibilmente grato per quel che questo gioco e il Pga Tour mi hanno dato. Voglio pensare di aver restituito allo stesso modo, ma ora sono pronto per questa nuova opportunità. Non vedo l’ora di iniziare con la LIV Golf e apprezzo chiunque sia coinvolto. Voglio anche giocare i Major. So che qualcuno potrà non essere d’accordo con questa decisione e avere opinioni diverse e lo capisco."

Per Mickelson si parla di un accordo da 250 milioni di dollari. Non ha preso la stessa strada Tiger Woods che continuerà a giocare nel PGA Tour, nonostante si vociferi di un'offerta da 1 miliardo messa sul piatto dagli arabi.

